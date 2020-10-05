Владимир Мутовкин поздравил пензенских педагогов с Днем учителя Общество

Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября.

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«Дорогие учителя, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваш труд пользовался почетом и уважением. Открывая подрастающему поколению новые знания и новые горизонты, передавая им свои знания, вы не только учите детей основам наук, но и воспитываете в них лучшие человеческие качества, прививая любовь к своей Родине и гордость за родное Отечество. Во многом именно от вас зависит, кем вырастут наши дети и каким будет наше государство», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин выразил педагогам признательность за их нелегкий труд, полную самоотдачу, верность профессии и умение найти подход к каждому ребенку.

Глава города пожелал учителям крепкого здоровья, счастья, мудрости, терпения, удачи во всех делах и начинаниях.

«Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь вдохновения, доброты и любви к детям! Пусть энергия и оптимизм помогут вам в достижении новых высот на профессиональном поприще! Пусть успехи учеников станут достойной наградой вашего педагогического мастерства!» — сказал он.