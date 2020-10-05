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Работы по покраске Подвесного моста близятся к завершению

14:45 | 05.10.2020 | Общество

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Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Работы по покраске металлических поверхностей Подвесного моста в Пензе в рубиново-красный цвет близятся к завершению.

Работы по покраске Подвесного моста близятся к завершению

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За последнюю неделю сооружение заметно преобразилось. Его цвет изменен на всем протяжении. Также покрашены оба пилона — со стороны улицы Злобина и в районе улицы Урицкого.

Мост контрастирует с окружающей обстановкой, привлекая к себе внимание. Издалека он выглядит необычно — других подобных объектов в Пензе нет.

Вблизи в глаза бросаются неровности металлоконструкций, которые новая краска, в отличие от предыдущей, не скрывает.

Помимо этого, впечатление портит потрескавшийся асфальт. К тому же при проведении работ он оказался забрызган краской по краям.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 сентября МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и индивидуальный предприниматель Алексей Веденяпин заключили контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру в рубиново-красный цвет.

Согласно его условиям, работы требовалось выполнить в течение 30 дней.

Предполагается, что покрытие Подвесного моста будет обновлено в 2021 году.

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