EN
00:44:34 Вторник, 6 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Тотальный диктант» напишут в Пензенской области 17 октября

18:11 | 05.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Пензенская область присоединится к ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится в субботу, 17 октября.

«Тотальный диктант» напишут в Пензенской области 17 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в регионе будет действовать пять оффлайн-площадок: на базе историко-филологического факультета педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ, мэрии, областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, зареченского технологического института ПензГТУ и регионального управления ФСИН России.

Кроме того, в пединституте будет организована площадка для написания теста TruD, который предназначен для тех, кто изучает русский как иностранный или неродной язык и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта.

Помимо этого, предусмотрена возможность принять участие в онлайн-диктанте на сайте проекта, слушая чтение текста в прямом эфире.

Также в 2020 году придуман третий формат «Пишем дома». Он подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку. Получить фирменную ручку и бланк можно в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова на проспекте Строителей и улице Белинского.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецке мужчина получил условный срок за хранение патронов образца 1943 года В Пензе обновлена галерея педагогической славы
Выставка-продажа цветов пройдет в пензенской картинной галерее Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 14 районах
Житель Пензы обвиняется в избиении мужчины до смерти В деревне Заречной завершен монтаж ФАПа
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама