«Тотальный диктант» напишут в Пензенской области 17 октября Общество

Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Пензенская область присоединится к ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится в субботу, 17 октября.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в регионе будет действовать пять оффлайн-площадок: на базе историко-филологического факультета педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ, мэрии, областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, зареченского технологического института ПензГТУ и регионального управления ФСИН России.

Кроме того, в пединституте будет организована площадка для написания теста TruD, который предназначен для тех, кто изучает русский как иностранный или неродной язык и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта.

Помимо этого, предусмотрена возможность принять участие в онлайн-диктанте на сайте проекта, слушая чтение текста в прямом эфире.

Также в 2020 году придуман третий формат «Пишем дома». Он подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку. Получить фирменную ручку и бланк можно в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова на проспекте Строителей и улице Белинского.