В Пензе на дороге к новому корпусу школы №74 запретят остановку Общество

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» планируется установить в октябре на дороге, ведущей от проспекта Строителей в Пензе до дома №112А на улице Ладожской. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в зимний период хаотичная стоянка машин затруднит проведение работ по очистке дороги от снега.

Согласно новой схеме организации дорожного движения, опубликованной на сайте администрации Пензы, установить знаки намечено на участке, расположенном около нового корпуса школы №74.