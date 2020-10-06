Рашид Сайбаталов будет награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской» Общество

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением Рашид Сайбаталов, занимавший должность руководителя Куйбышевской железной дороги с декабря 2016 года по октябрь 2020-го, будет награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской». Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов.

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«Между Пензенской областью и Куйбышевской железной дорогой сложились многолетние плодотворные отношения. Каждый второй дизельный двигатель в ОАО «РЖД» изготовлен на пензенской земле», — отметил он в ходе совещания, которое провел генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров с руководителями субъектов Приволжского федерального округа в режиме видеоконференции во вторник, 6 октября.

Николай Симонов добавил, что в регионе на постоянной основе ведется работа по реконструкции вокзалов и железнодорожных путей.

От имени губернатора Ивана Белозерцева, который находится в отпуске, он выразил Рашиду Сайбаталову признательность за совместную работу.

«Уверен, что с новым руководителем [Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым] сложатся не менее эффективные деловые отношения, которые позволят нам продолжить конструктивное взаимодействие в интересах жителей нашего региона», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.