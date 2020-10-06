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Рашид Сайбаталов будет награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской»

17:20 | 06.10.2020 | Общество

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением Рашид Сайбаталов, занимавший должность руководителя Куйбышевской железной дороги с декабря 2016 года по октябрь 2020-го, будет награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской». Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов.

Рашид Сайбаталов будет награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Между Пензенской областью и Куйбышевской железной дорогой сложились многолетние плодотворные отношения. Каждый второй дизельный двигатель в ОАО «РЖД» изготовлен на пензенской земле», — отметил он в ходе совещания, которое провел генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров с руководителями субъектов Приволжского федерального округа в режиме видеоконференции во вторник, 6 октября.

Николай Симонов добавил, что в регионе на постоянной основе ведется работа по реконструкции вокзалов и железнодорожных путей.

От имени губернатора Ивана Белозерцева, который находится в отпуске, он выразил Рашиду Сайбаталову признательность за совместную работу.

«Уверен, что с новым руководителем [Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым] сложатся не менее эффективные деловые отношения, которые позволят нам продолжить конструктивное взаимодействие в интересах жителей нашего региона», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.

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