В Пензенской области семьям с детьми до 16 лет перечислены выплаты на 4,4 млрд. рублей Общество

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Выплаты на 218 тыс. 130 детей в возрасте до 16 лет на общую сумму 4 млрд. 436 млн. рублей перечислены из средств федерального бюджета получателям в Пензенской области через органы Пенсионного фонда России в период с апреля по сентябрь в качестве дополнительной финансовой поддержки в период распространения коронавируса. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе отделения ПФР по региону.

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«В Пензенской области ежемесячная выплата 5 тыс. рублей за апрель, май, июнь была перечислена на 36 тыс. 517 детей до 3 лет на общую сумму 510,9 млн. рублей», — сказали в Пенсионном фонде.

В пресс-службе добавили, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей назначена на 181 тыс. 613 детей в возрасте 3–16 лет на сумму 1 млрд. 815,2 млн. рублей.

«Кроме того, пензенские семьи с детьми до 16 лет получили дополнительную выплату 10 тыс. рублей на 210 тыс. 937 детей на сумму 2 млрд. 109,9 млн. рублей», — отметили в отделении.

В ПФР особо обратили внимание на то, что дополнительная материальная помощь, которая не была запланирована заранее, стала стимулом для налаживания межведомственного взаимодействия в более короткие сроки.

«Установлено электронное взаимодействие с органами ЗАГС, позволившее проводить проверку сведений из свидетельств о рождении, беззаявительно присваивать СНИЛС», — уточнили в пресс-службе.