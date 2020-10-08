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Николай Симонов потребовал усилить контроль за соблюдением санэпидправил

13:36 | 08.10.2020 | Общество

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Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов потребовал усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавируса.

Николай Симонов потребовал усилить контроль за соблюдением санэпидправил. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Особое внимание надо уделить местам массового скопления людей, таким как торговые сети. Цена нашей работы — здоровье и жизнь граждан», — сказал он в ходе совещания, посвященного мерам по предупреждению распространения COVID-19, которое состоялось в правительстве региона в четверг, 8 октября.

В свою очередь начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нины Богач обратила внимание на то, что рекомендации главного санитарного врача РФ и Роспотребнадзора доведены до всех должностных лиц, в муниципальных образованиях составлены графики проведения мониторинга соблюдения установленных требований в организациях и на предприятиях, сообщает пресс-служба облправительства.

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