«Кайсаровский солонец» объявлен памятником природы Общество

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. «Кайсаровский солонец», расположенный в Колышлейском районе Пензенской области, объявлен памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление облправительства подписал и.о. губернатора Николай Симонов.

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Согласно тексту документа, территория, занятая данным объектом, получила статус особо охраняемой.

Из постановления следует, что памятник природы, площадь которого составляет 55,6 га, находится в 400 метрах к западу от плотины водохранилища на ручье Каменка и урочища Заречье.

На территории природного объекта находятся редкие для Пензенской области типы почв — солонцы луговые и лугово-болотные с произрастанием на них растительных сообществ лугово-степных и лугово-болотных солонцов.

Особую ценность с природоохранной точки зрения имеют приуроченные к блюдцевидным понижениям рельефа ассоциации галофитов: одуванчика бессарабского, полыни сантонинной и кермека опушенного, а также приуроченная к лугово-болотному солонцу ассоциация камыша Табернемонтана.

На территории памятника природы произрастает девять видов редких растений, занесенных в Красную книгу Пензенской области: ирис солончаковый, кермек опушенный, ковыль перистый, козелец малый, крестовник эруколистный, морковник обыкновенный, полынь сантонинная, солонечник обыкновенный и подорожник Корнута.