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Пензенскому ветерану Анатолию Шишкину исполнилось 100 лет

16:57 | 08.10.2020 | Общество

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Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Сергей Лобанкин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шишкина со 100-летием в четверг, 8 октября.

Пензенскому ветерану Анатолию Шишкину исполнилось 100 лет

Фото: Penza-gorod.ru

Он передал долгожителю поздравление от президента России Владимира Путина, вручил ему цветы и памятный подарок, сообщает пресс-служба мэрии.

Шишкин Анатолий Иванович родился в поселке Варнавино Нижегородской области.

Окончил 10 классов, после чего поступил в Ленинградский военно-механический институт.

В начале войны после второго курса института был мобилизован для работы на «Ленинградском авиационном заводе».

В 1944 году был призван на фронт и зачислен в учебную минометную бригаду в Горьком, где готовил новобранцев.

После войны закончил институт. По распределению переехал в Пензу и стал работать на велосипедном заводе.

Общий трудовой стаж — более 40 лет.

Награжден медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть» и орденом «Знак Почета».

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