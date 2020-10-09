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В Пензе планируется изъять земельный участок у «ОАПХ»

18:30 | 09.10.2020 | Общество

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Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Земельный участок площадью 147 кв. метров, принадлежащий акционерному обществу «Областной агропромышленный холдинг», подлежит изъятию для государственных нужд. Об этом говорится в распоряжении правительства Пензенской области №473-рП.

В Пензе планируется изъять земельный участок у «ОАПХ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в тексте документа, это необходимо для выполнения работ по реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе.

В постановлении уточняется, что земельный участок находится примерно в 1,4 км к северу от жилого дома №23 на улице Главной станции Кривозеровка Пензенского района.

Действия, предусмотренные в случае изъятия земельного участка для государственных нужд, поручено осуществить департаменту госимущества Пензенской области и управлению строительства и дорожного хозяйства региона.

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