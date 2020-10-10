ГИМС Пензенской области стала лучшей в ПФО в рамках фестиваля «Созвездие мужества» Общество

Пенза, 10 октября 2020. PenzaNews. Центр ГИМС главного управления МЧС России по Пензенской области одержал победу по итогам первого этапа конкурса в рамках фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучшая государственная инспекция по маломерным судам» в Приволжском федеральном округе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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По информации ведомства, специальная комиссия оценивала участников по нескольким критериям.

В частности, анализировалось число аварий с маломерными судами; количество погибших на водных объектах, в том числе детей; результаты работы по освидетельствованию пляжей, баз для стоянок маломерных судов, переправ и наплавных мостов; а также другие факторы.

По итогам окружного этапа команда пензенской ГИМС поборется за победу на федеральном.