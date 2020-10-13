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В Пензенской области за 9 месяцев выявлено более 650 нарушений в сфере землепользования

14:41 | 13.10.2020 | Общество

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 654 нарушения законодательства в сфере землепользования за девять месяцев 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона во вторник, 13 октября.

В Пензенской области за 9 месяцев выявлено более 650 нарушений в сфере землепользования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нарушения законодательства о землепользовании продолжают носить распространенный характер», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по итогам проведенных проверок принесено 144 протеста, в суды направлено 144 иска и заявления, внесено 145 представлений.

«К административной ответственности привлечены 17 лиц. В органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направлено три материала проверок, по результатам рассмотрения которых в настоящее время возбуждено одно уголовное дело», — добавляется в сообщении.

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