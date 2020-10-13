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Под Пензой оштрафована женщина, не сдавшая тест на коронавирус после поездки в Германию

15:02 | 13.10.2020 | Общество

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Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Зареченский городской суд Пензенской области назначил штраф в размере 15 тыс. рублей женщине, которая 4 сентября 2020 года вернулась из Германии и не прошла в течение трех календарных дней исследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 13 октября.

Под Пензой оштрафована женщина, не сдавшая тест на коронавирус после поездки в Германию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 17 сентября требуемая информация о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР отсутствовала и в системе ЕПГУ [единого портала государственных услуг] не [была] размещена», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что гражданка нарушила положения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановления главного государственного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

«Тем самым она совершила правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — поясняется в сообщении.

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