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В Кузнецком районе более 100 безработных получали пособие после утраты права на него

14:29 | 14.10.2020 | Общество

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Кузнецк, 14 октября 2020. PenzaNews. Специалисты центра занятости населения Кузнецкого района Пензенской области выявили 104 граждан, которые утратили право на пособие по безработице, но продолжали получать его, поскольку не проинформировали ЦЗН о вновь возникших обстоятельствах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Кузнецком районе более 100 безработных получали пособие после утраты права на него. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая сумма незаконно полученных средств составила 886,5 тыс. рублей. В текущем году гражданами уже возвращено в добровольном порядке 468 тыс. рублей», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что также специалисты выявили граждан, которые получали пособие по безработице обманным путем.

«Например, они являлись учредителями организаций, выполняли работы либо оказывали услуги по договорам гражданско-правового характера, получали выплаты на детей до 1,5 лет и по уходу за гражданами старше 80 лет, оформились самозанятыми либо предоставили заведомо ложные сведения для признания их безработными», — сказали в городской администрации.

В мэрии пояснили, что соответствующая информация направлена в правоохранительные органы для проведения проверок, по результатам которых в случае подтверждения фактов получения пособия по безработице обманным путем граждане будут привлечены к уголовной ответственности, а денежные средства — возвращены в добровольном или судебном порядке.

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