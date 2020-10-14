В Кузнецком районе более 100 безработных получали пособие после утраты права на него Общество

Кузнецк, 14 октября 2020. PenzaNews. Специалисты центра занятости населения Кузнецкого района Пензенской области выявили 104 граждан, которые утратили право на пособие по безработице, но продолжали получать его, поскольку не проинформировали ЦЗН о вновь возникших обстоятельствах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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«Общая сумма незаконно полученных средств составила 886,5 тыс. рублей. В текущем году гражданами уже возвращено в добровольном порядке 468 тыс. рублей», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что также специалисты выявили граждан, которые получали пособие по безработице обманным путем.

«Например, они являлись учредителями организаций, выполняли работы либо оказывали услуги по договорам гражданско-правового характера, получали выплаты на детей до 1,5 лет и по уходу за гражданами старше 80 лет, оформились самозанятыми либо предоставили заведомо ложные сведения для признания их безработными», — сказали в городской администрации.

В мэрии пояснили, что соответствующая информация направлена в правоохранительные органы для проведения проверок, по результатам которых в случае подтверждения фактов получения пособия по безработице обманным путем граждане будут привлечены к уголовной ответственности, а денежные средства — возвращены в добровольном или судебном порядке.