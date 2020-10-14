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Штраф в 7,5 тыс. рублей назначен жителю Пензенской области за несоблюдение карантина

15:30 | 14.10.2020 | Общество

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Штраф в размере 7,5 тыс. рублей назначен жителю Пачелмского района Пензенской области, который контактировал с заразившимся коронавирусом человеком и, в соответствии с постановлением главного санитарного врача, должен быть в течение двух недель находиться в изоляции по месту проживания, но не выполнил данное требование. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Штраф в 7,5 тыс. рублей назначен жителю Пензенской области за несоблюдение карантина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мужчина в судебном заседании виновным себя не признал. Он пояснил, что считает необоснованным постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым должен находиться в режиме изоляции, поскольку доказательства контакта с заболевшим, по его словам, отсутствуют. Кроме того, гражданин сослался на то, что покинул жилище вследствие острой необходимости — с целью приобретения деталей для лопнувшей на кухне трубы.

Суд признал данные доводы несостоятельными, а мужчину — виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В качестве смягчающего наказание обстоятельства было учтено наличие у него на иждивении двоих малолетних детей и неработающей супруги, которая находится в отпуске по уходу за ребенком.

Постановление суда вступило в законную силу.

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