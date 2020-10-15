«Спасение» планирует открыть на проспекте Победы в Пензе пункт раздачи вещей нуждающимся Общество

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Директор автономной некоммерческой организации «Спасение» Ольга Чистякова обратилась к главе администрации Пензы Андрею Лузгину с просьбой оказать содействие в предоставлении НКО находящегося в муниципальной собственности помещения в доме №146 на проспекте Победы для открытия центра приема и раздачи вещей нуждающимся в рамках реализации проекта «Территория добра».

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«Мы готовы оплачивать коммунальные платежи и провести необходимый косметический ремонт. Будем содержать помещение в надлежащем виде», — сказала она Андрею Лузгину в ходе личного приема граждан, проведенного по телефону в минувшую среду, 14 октября.

Ольга Чистякова пояснила, что до пандемии было арендовано помещение на улице Шмидта, за пользованием которым удавалось платить за счет средств спонсоров, а в настоящее время такой возможности нет.

Андрей Лузгин выразил готовность поддержать возобновление работы центра.

«Вам необходимо направить нам ходатайство, приложить к нему устав организации и справку о своей деятельности. В таком случае это вопрос будет вынесен на сессию Пензенской городской думы в ноябре», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.