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Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

09:00 | 18.10.2020 | Общество

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Пенза, 18 октября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье октября.

Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Своим трудом вы вносите большой вклад в благоустройство областного центра: прокладываете, содержите в порядке дороги и мосты, путепроводы, туннели, транспортные развязки, объекты улично-дорожной сети, создавая тем самым условия для развития промышленности и комфортной жизнедеятельности своих сограждан», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что от работы дорожников зависят жизнь и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.

«Благодаря вам с каждым годом Пенза преображается, прирастая все большим количеством качественных дорог, соответствующих установленным нормам и требованиям», — добавил глава города.

Он выразил работникам дорожного хозяйства признательность за профессионализм, ответственность и верность выбранному делу.

«Сердечно желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия, процветания, стабильности, успехов в вашей нелегкой работе! Пусть ваш жизненный путь будет ровным и гладким! Пусть пензенцы говорят вам только слова благодарности за ваш добросовестный труд! Пусть ваша работа кипит, преображая Сурский край!» — сказал Владимир Мутовкин.

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