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В Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства

12:01 | 19.10.2020 | Общество

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Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Два нарушения правил охоты выявлено в Нижнеломовском и Каменском районах Пензенской области в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации ведомства, нарушители передвигались по территории охотничьих угодий на транспортных средствах с расчехленным и заряженным оружием.

По данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до 4 тыс. рублей.

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