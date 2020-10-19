В здании пензенской станции скорой помощи ликвидирован условный пожар Общество

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Условный пожар в административном здании пензенской областной станции скорой медицинской помощи ликвидирован в ходе учений, состоявшихся в понедельник, 19 октября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По легенде, возгорание произошло на третьем этаже.

На объекте сработала автоматическая пожарная сигнализация. Была произведена эвакуация персонала.

Через несколько минут после поступления сигнала о происшествии на место прибыл пожарный расчет.

Развернув магистральную линию, звено газодымозащитной службы произвело разведку. На третьем этаже был обнаружен условный пострадавший. При помощи средств индивидуальной защиты пожарные помогли ему покинуть задымленное помещение.

Последствия ЧП удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Учения прошли успешно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.