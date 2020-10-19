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В Пензе состоялось внеочередное заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению

16:42 | 19.10.2020 | Общество

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Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Внеочередное заседание постоянной комиссии пензенской гордумы по местному самоуправлению состоялось в понедельник, 19 октября.

В Пензе состоялось внеочередное заседание комиссии гордумы по местному самоуправлению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Депутаты рассмотрели вопрос о назначении Ирины Кленьковой на должность аудитора контрольно-счетной палаты со 2 ноября.

Кроме того, члены комиссии обсудили внесение изменения в положение о муниципальной газете «Пенза».

Как сообщил первый заместитель главы администрации города Виталий Макаров, с момента учреждения печатное средство массовой информации выходит тиражом 200 экземпляров, а электронная версия размещается на официальных сайтах мэрии и гордумы.

«В целях экономии бюджетных средств администрацией города представленным проектом решения с 2021 года устанавливается тираж в размере 100 экземпляров», — сказал он.

Помимо этого, депутаты рассмотрели предложение об объявлении благодарности городской думы руководителю специальных проектов АО «Корпорация развития Пензенской области» Марине Тарасовой за многолетний добросовестный труд, профессионализм, инициативу и творческий подход к делу, большой вклад в развитие культуры и общественной жизни.

Все вопросы согласованы членами постоянной комиссии и вынесены на предстоящую сессию, сообщает пресс-служба гордумы.

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