Белозерцев надеется, что в Пензенской области удастся избежать всеобщей самоизоляции Общество

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев надеется, что в регионе удастся избежать введения всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все мы понимаем, что самоизоляция — это очень тяжелое испытание для людей, и мы прошли этот этап», — сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей в ходе прямого эфира в Instagram во вторник, 20 октября.

Иван Белозерцев добавил, что, несмотря на эпидобстановку, оснований для введения жестких ограничений нет.

«Сейчас наступила такая непростая пора: инфекции, пневмония, COVID-19 идет рядом параллельно. Количество заболевших растет, но мы не видим необходимости сегодня в жесткой самоизоляции. [...] Я надеюсь, что нам удастся избежать самоизоляции. Это будет очень здорово», — отметил губернатор.