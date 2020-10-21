Зареченцам, которые вернулись из-за границы и не сдали тест на COVID-19, грозит штраф Общество

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Около 30 жителей Заречного Пензенской области не выполнили новые правила прибытия из-за границы, и теперь им грозит штраф. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по городу Заречному Людмила Куликова в ходе заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

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По ее словам, эти граждане не загрузили результаты своих тестов на COVID-19 на портал госуслуг, в настоящее время материалы в отношении на них ведомство готовит для передачи в суд.

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Как отмечается на сайте администрации Заречного, граждане, прибывающие в Россию самолетами, должны заполнить на борту воздушного судна анкету. Затем в течение трех календарных дней со дня прибытия им необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты исследования на едином портале госуслуг.

Все эти требования прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача РФ и направлены на то, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Минимальное наказание за невыполнение правил составляет 15 тыс. рублей, максимальное — 40 тыс. рублей.