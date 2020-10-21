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Кузнецкий райсуд ограничит доступ в здание лиц, не являющихся участниками процессов

16:52 | 21.10.2020 | Общество

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Кузнецкий районный суд в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 22 октября ограничит доступ в здание лиц, не являющихся участниками судебных процессов, до отмены мер, установленных постановлением губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Кузнецкий райсуд ограничит доступ в здание лиц, не являющихся участниками процессов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, будет приостановлен личный прием граждан.

«Подача документов в суд, а также ходатайств о выдаче документов суда будет осуществляться в электронном виде через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального интернет-сайта суда [...] либо с использованием услуг почтовой связи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте кузнецкого суда.

В нем добавляется, что лица с температурой тела выше 37 градусов или признаками респираторного заболевания, а также отказавшиеся от измерения температуры бесконтактным способом на входе, в здание суда не допускаются.

«Допуск в здание суда осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями при наличии маски (респиратора) и одноразовых перчаток (участники процесса обеспечивают себя масками и перчатками самостоятельно). Находясь в здании суда, следует соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метра», — отмечается в тексте.

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