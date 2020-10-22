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В Кузнецке из-за участившихся случаев нарушений прав детей проведена проверка

09:22 | 22.10.2020 | Общество

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Кузнецк, 22 октября 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Кузнецка Пензенской области провели комплексную проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с участившимися случаями нарушений прав и законных интересов детей.

В Кузнецке из-за участившихся случаев нарушений прав детей проведена проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, выявлены нарушения законодательства в сферах организации занятости несовершеннолетних, взаимодействия органов системы профилактики, постановки на учет подростков и их родителей, передачи малолетних из специализированных учреждений их законным представителям, соцсопровождения семей в трудной жизненной ситуации.

«Проверка констатировала низкий уровень профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, культурного поведения, безопасности дорожного движения», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе привели пример, когда в одной из школ, несмотря на многочисленные основания, на момент проверки на учете не состояло ни одного учащегося.

«Правонарушения, совершенные подростками и в отношении них, на заседании совета профилактики школы не рассматривались. Социальные паспорта классов школы не составлялись. Работа по правовой пропаганде с обучающимися в сентябре 2020 года не проводилась. Кроме того, ответственными работниками не осуществлялся мониторинг социальных сетей школьников, в связи с чем остались без своевременного внимания размещенные учащимся фотографии, свидетельствующие о его противоправных действиях», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что всего выявлено более 20 нарушений, с целью устранения которых внесено шесть представлений: в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД России по городу, управление образования, ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка» и одну общеобразовательную организацию.

«Три представления рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственной», — добавили в пресс-службе, отметив, что оставшиеся представления пока находятся на рассмотрении.

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