В мэрии и Минлесхозе отреагировали на информацию о загрязнении водоема в Пензе Общество

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Чиновники администрации Пензы и областного министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования отреагировали на сообщения жителей о загрязнении водоема вблизи клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в микрорайоне Арбеково.

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«В субботу, 24 октября, по поручению главы администрации города Андрея Лузгина на место выехал его заместитель Олег Денисов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы.

В горадминистрации добавили, что также ситуацию на месте оценил врио заместителя министра – начальника управления природных ресурсов и экологии Минлесхоза региона Александр Иванов.

«По информации горожан, на прибрежной части водоема в последнее время стала скапливаться пена неизвестного происхождения. Участники выезда провели обследование возможных точек сброса», — сказали в пресс-службе.

В мэрии добавили, что причина загрязнения водоема устанавливается.