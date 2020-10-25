Владимир Мутовкин поздравил работников автотранспортного комплекса с праздником Общество

Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября.

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«Обеспечивая мобильность, надежность, безопасность перевозок грузов и пассажиров, вы вносите большой вклад в развитие экономики, процветание региона и страны. От вашей слаженной и безаварийной работы зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности нашего города», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин поблагодарил представителей автотранспортного комплекса за нелегкий труд, высокий уровень профессионализма и верность выбранному делу.

«Сердечно желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, безаварийного движения, удачи в пути, и пусть вашим спутником всегда будет хорошее настроение!» — сказал глава Пензы.