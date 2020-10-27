В Пензе четыре учреждения культуры присоединились к проекту «Забота» Общество

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Четыре муниципальных учреждения культуры подключились к реализации социально ориентированного проекта «Забота», в рамках которого осуществляется выдача отдельным категориям граждан пластиковых карт, позволяющих приобретать некоторые товары и услуги со скидками.

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Это театр юного зрителя, зоопарк, парк культуры и отдыха «Комсомольский», а также центр русской хоровой и вокальной культуры (ЦРХиВК).

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, каждое из этих учреждений культуры готово предложить специальные условия для держателей карт.

Так, билет на спектакль в ТЮЗе при наличии «Заботы» обойдется взрослым посетителям дешевле на 50 рублей.

Для владельцев карты в возрасте старше 70 лет вход в зоопарк будет бесплатным в любой день недели, для остальных лиц — дешевле на 50 рублей по понедельникам, для многодетных семей — на 50% 15 февраля и 15 марта.

В парке «Комсомольский» в первый четверг каждого месяца для женщин в возрасте 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше предусмотрена скидка в 50%; для многодетных семей — бесплатный вход.