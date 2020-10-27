Сотрудники «Т Плюс» выпустили в Волгу три тонны мальков сазана Общество

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Экологи филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе и Саранске, совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства выпустили в Волгу три тонны мальков сазана.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала компании, мероприятие прошло около села Винновка Самарской области.

«На языке экологов этот процесс называется зарыблением. Специалисты определили необходимое количество рыбы и ее вид. Чтобы мальки не повредились при падении в воду, их спустили по желобу на участки с большими глубинами, где много еды и мало хищников», — пояснили в пресс-службе.

По словам заместителя технического директора пензенской ТЭЦ-1 Павла Дильмана, зарыбление осуществлено в счет компенсации потенциального ущерба окружающей среде при реконструкции рисбермы плотины.

«Мы таким образом внесли вклад в восполнение природных ресурсов», — подчеркнул он.