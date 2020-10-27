Мэр Пензы встретился с общественными представителями АСИ Общество

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин встретился с общественными представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ) Мариной Тарасовой, Денисом Симоновым, Натальей Федотовой и Оксаной Потешкиной в мэрии во вторник, 27 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Они обсудили дальнейшее взаимодействие по различным направлениям, включая развитие туризма и реализацию социально значимых проектов.

Мэр Пензы выразил намерение сотрудничать с общественными представителями АСИ.

«Необходимо поработать с повесткой Агентства стратегических инициатив. Она во многом пересекается с задачами, которые стоят перед муниципальной властью», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.

В середине октября 2020 года стало известно, что генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписала приказ о назначении 590 общественных представителей в регионах. Это самый представительный состав за всю историю агентства.

Сетевая команда общественных представителей АСИ в регионах сформирована по шести направлениям: «Предпринимательство и технологии», «Социальные проекты», «Городское развитие», «Образование и кадры», «Туризм», «Молодежное предпринимательство».

Главная задача — продвижение инициатив АСИ и внедрение высокотехнологичных решений на территории субъектов федерации. Также общественные представители будут организовывать работу клубов стратегических инициатив, взаимодействовать с региональными сообществами и их лидерами, общественными организациями и деловыми объединениями, gривлекать партнеров и развивать институт наставничества.

В Пензенской области назначены четыре общественных представителя АСИ: Оксана Потешкина — направление «Городское развитие», Денис Симонов — «Туризм», Марина Тарасова — «Социальные проекты», «Городское развитие», «Туризм», Наталья Федотова — «Образование и кадры».