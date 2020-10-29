В Волгоградской области полицейские пришли на помощь водителю «ГАЗели» из Пензы Общество

Волгоград, 29 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники ДПС Андрей Сергеев и Евгений Агеев пришли на помощь 34-летнему жителю Пензы, который в темное время суток в минусовую температуру оказался один на трассе в Дубовском районе Волгоградской области и не мог продолжать путь в Краснодар, поскольку в его «ГАЗели» закончилась солярка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Волгоградской области.

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«Дальнобойщики, с которыми он пытался связаться по рации, не отвечали», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что полицейские нашли емкость для дизельного топлива и вместе с мужчиной на патрульной машине отправились за несколько километров к ближайшей заправке, после чего помогли водителю завести автомобиль, и он продолжил свой путь.

«Житель Пензы оставил благодарность Андрею Сергееву и Евгению Агееву, позвонив по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области», — отметили в управлении.