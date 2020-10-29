EN
13:54:36 Четверг, 29 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около 5 тонн использованных батареек собрано в пензенских учреждениях образования

12:36 | 29.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. 4 тонны 754 кг отработанных элементов питания собрано в образовательных организациях Пензенской области в ходе проекта «Сдай батарейки с Duracell», который стартовал весной 2020 года, а в активную фазу реализации вступил в сентябре-октябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель регионального отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Около 5 тонн использованных батареек собрано в пензенских учреждениях образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшее время собранные батарейки будут транспортированы в Челябинск на завод для переработки», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, доставка отработанных элементов питания в централизованную точку накопления осуществлялась регоператорами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а расходы на переработку собранных батареек полностью на себя взяла компания Duracell.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 31 ребенка В Пензенской области вакцинацией против гриппа охвачено около 93 тыс. детей
В Волгоградской области полицейские пришли на помощь водителю «ГАЗели» из Пензы Андрей Гришин поздравил жительницу Октябрьского района со 100-летним юбилеем
В Пензе пять человек предстанут перед судом по обвинению в производстве наркотиков Пензенский «Дизель» в овертайме обыграл лидера ВХЛ
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама