Около 5 тонн использованных батареек собрано в пензенских учреждениях образования Общество

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. 4 тонны 754 кг отработанных элементов питания собрано в образовательных организациях Пензенской области в ходе проекта «Сдай батарейки с Duracell», который стартовал весной 2020 года, а в активную фазу реализации вступил в сентябре-октябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель регионального отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

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«В ближайшее время собранные батарейки будут транспортированы в Челябинск на завод для переработки», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, доставка отработанных элементов питания в централизованную точку накопления осуществлялась регоператорами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а расходы на переработку собранных батареек полностью на себя взяла компания Duracell.