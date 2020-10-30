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В Пензе покусанная собакой женщина отсудила 10 тыс. рублей компенсации

11:54 | 30.10.2020 | Общество

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Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы, покусанная собакой на улице Кустанайской 14 апреля 2020 года, получит компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Такое решение принял Железнодорожный районный суд города.

В Пензе покусанная собакой женщина отсудила 10 тыс. рублей компенсации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сразу же после происшествия женщина вызвала такси и направилась в травмпункт, так как раны от укусов были глубокими и сильно кровоточили. Ей была оказана необходимая медицинская помощь — промыты раны, наложена повязка, сделаны необходимые инъекции. В день происшествия жительница Пензы также обратилась в полицию с требованием принять меры к лицам, допустившим бесконтрольное нахождение собаки на улице», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда Пензы.

Он добавил, что, как выяснилось впоследствии, владельцем данного животного на тот момент являлся гражданин, приручивший трех собак на территории, принадлежащей его отцу.

«Ответчику лично была вручена претензия о возмещении причиненных женщине физических страданий и морального вреда, в которой она попросила в досудебном порядке возместить ей физические и моральные страдания в результате укуса собаки в денежной форме в сумме 10 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с отсутствием ответа на претензию женщина обратилась в суд с иском, в котором попросила взыскать с ответчика 30 тыс. рублей компенсации.

«Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взыскано в счет возмещения морального вреда 10 тыс. рублей, расходы по оплате госпошлины — 300 рублей, а также почтовые расходы — 279 рублей», — уточнил представитель суда, отметив, что решение не вступило в законную силу.

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