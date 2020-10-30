В Пензе на участке улицы Максима Горького запретят остановку транспорта Общество

Пенза, 30 октября 2020. PenzaNews. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» будут установлены на улице Максима Горького в Пензе — на участке дороги между улицами Володарского и Красной — в ноябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«Как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и предпосылки к совершению ДТП», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что оставленные у обочины машины в зимнее время будут затруднять уборку снега.