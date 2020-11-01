Владимир Мутовкин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 1 ноября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов регионального управления ФССП России с Днем судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От вашей работы во многом зависят стабильность и сила судебной системы, вера людей в закон и справедливость, а также доверие граждан к власти», — подчеркнул он.

По словам Владимира Мутовкина, среди судебных приставов нет случайных людей, поскольку их служба требует большой самоотдачи, выдержки и способности быстро принимать решения в непростых ситуациях.

«Невзирая на высокую нагрузку, вы успешно справляетесь со всеми стоящими служебными задачами. Я от всей души благодарю вас за нелегкий, но столь нужный и благородный труд, ответственный подход к делу и верность выбранной профессии. Сердечно желаю доброго здоровья, большого счастья, успехов в службе на благо Пензы и родного Отечества! Пусть никогда не угаснет стремление к профессиональном росту, а ваш труд будет оценен по достоинству!» — сказал глава города.