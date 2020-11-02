В Пензе мужчина попытался доставить в колонию 31 телефон квадрокоптером Общество

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Мужчина 1999 года рождения попытался доставить в исправительную колонию №5 в Пензе 31 сотовый телефон и комплектующие к ним с использованием квадрокоптера. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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В ведомстве отметили, что действия гражданина были пресечены сотрудниками ИК-5 во взаимодействии с представителями регионального управления МВД России.

«В отношении жителя Мордовии, который является организатором канала поставки запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», — сказали в пресс-службе.