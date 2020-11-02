В Никольске планируется восстановить административное здание «Красного гиганта» Общество

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Административное здание бывшего завода «Красный гигант» в Никольске Пензенской области планируется выкупить у собственника и восстановить. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здание бывшего заводоуправления в Никольске... Историческое здание, есть собственник. Собственник здания средства не вкладывает, здание разрушается. Этого допускать мы не должны. Здание прекрасное, если его восстановить. В этой связи принял решение приобрести здание в собственность муниципалитета или собственность области, затем отремонтировать», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

Он поручил врио начальника департамента госимущества Пензенской области Андрею Кудинову провести оценку для определения рыночной стоимости объекта, врио заместителя председателя облправительства Олегу Ягову и врио начальника департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора региона Леониду Иоффе — подготовить предложения по восстановлению здания и благоустройству территории перед ним.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, двухэтажное административное здание бывшего завода «Красный гигант» построено в начале XIХ века в стиле классицизма. Является точной копией Смольного института. Центральная часть фасада украшена 8 колоннами и балконом.

В здании находился кабинет владельца завода. Внутри также располагались сценическая площадка и зрительный зал на 400 мест.

Позднее в его стенах действовал первый в Пензенской губернии Совет рабочих депутатов.