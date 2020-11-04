Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

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«Этот замечательный праздник является ярким символом священных традиций единства многонационального народа, свободы и независимости нашей великой Родины, служит наглядным примером настоящей сплоченности нации. Всегда, когда мы испытывали трудности, во времена польской интервенции в 1612 году, в кровопролитных сражениях с наполеоновскими армиями или в суровые годы Великой Отечественной войны, только объединение всех сил помогало неизменно добиваться победы», — подчеркнул глава региона.

«И сегодня наш патриотизм, искренняя любовь к Отчизне, решительная поддержка курса президента России Владимира Владимировича Путина, который отстаивает интересы страны, укрепляет ее социально-экономический потенциал и международный авторитет, позволят нам все выдержать, выстоять и победить. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — сказал Иван Белозерцев.