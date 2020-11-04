Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

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«Дорогие земляки, горячо и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник символизирует единение нашего народа во имя его независимости и процветания. Мужество, смелость, самоотверженная любовь к Родине наших предков, защитивших страну от иноземных захватчиков в 1612 году, будут всегда служить нам примером истинного патриотизма. Пусть сплоченность, согласие и созидательная энергия россиян станут залогом динамичного развития всей страны», — подчеркнул он.

По мнению Владимира Мутовкина, важно помнить, что от взаимопонимания и единения граждан зависят настоящее и будущее государства.

«От всей души желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, взаимопонимания, согласия и плодотворной работы на благо родного Отечества!» — сказал глава Пензы.