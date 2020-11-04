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В Пензе прокуратура выявила факты представления недостоверных сведений о доходах

12:38 | 04.11.2020 | Общество

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Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Неполные и недостоверные сведения выявлены в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений, подведомственных управлению культуры Пензы, и муниципальных служащих администрации Октябрьского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Администрация Октябрьского района Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В числе выявленных нарушений — представление недостоверных сведений о суммах доходов, неуказание наличия в общей долевой собственности квартиры, земельного участка, отсутствие сведений об открытых банковских счетах», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим начальнику управления культуры Пензы и главе администрации Октябрьского района города были внесены представления, которые к настоящему времени рассмотрены и удовлетворены.

«21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в прокуратуре.

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