В Пензе прокуратура выявила факты представления недостоверных сведений о доходах Общество

Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Неполные и недостоверные сведения выявлены в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений, подведомственных управлению культуры Пензы, и муниципальных служащих администрации Октябрьского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«В числе выявленных нарушений — представление недостоверных сведений о суммах доходов, неуказание наличия в общей долевой собственности квартиры, земельного участка, отсутствие сведений об открытых банковских счетах», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим начальнику управления культуры Пензы и главе администрации Октябрьского района города были внесены представления, которые к настоящему времени рассмотрены и удовлетворены.

«21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточнили в прокуратуре.