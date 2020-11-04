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В Пензенской области экологический диктант напишут на пяти площадках

13:35 | 04.11.2020 | Общество

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Пенза, 4 ноября 2020. PenzaNews. Оффлайн-площадки для написания всероссийского экологического диктанта будут организованы на базе Пензенского государственного аграрного университета, губернского лицея и школы №58 в Пензе, лесного колледжа в Сосновоборске, а также школы имени Героя России Р.А. Китанина в Тамале. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области экологический диктант напишут на пяти площадках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в связи с эпидобстановкой данные площадки будут закрытыми, то есть доступ на них будут иметь лишь учащиеся и студенты этих учреждений.

Вместе с тем все желающие смогут написать диктант в онлайн-формате.

Всероссийский экодиктант — ежегодный проект, направленный на популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения. В нем могут принять участие жители всех субъектов РФ, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком, достигшие 12 лет.

В 2020 году экодиктант пройдет 15–16 ноября.

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