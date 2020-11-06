На уличных торговцев стихийных рынков в Пензе составили протоколы Общество

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Административные протоколы за торговлю в неустановленных местах составлены на нескольких граждан, которые продавали продукцию на стихийных рынках в Пензе — на улице Стасова, а также проспектах Победы и Строителей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, профилактический рейд по пресечению несанкционированной торговли провели сотрудники администрации Октябрьского района совместно с представителями правоохранительных органов.

«На лиц, осуществляющих торговлю в неустановленном месте, должностными лицами района составлены протоколы по ст. 5.1.1 Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях», — сказали в администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что рейды, направленные на выявление фактов несанкционированной торговли, будут продолжены.