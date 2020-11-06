EN
19:04:19 Пятница, 6 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На уличных торговцев стихийных рынков в Пензе составили протоколы

14:54 | 06.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Административные протоколы за торговлю в неустановленных местах составлены на нескольких граждан, которые продавали продукцию на стихийных рынках в Пензе — на улице Стасова, а также проспектах Победы и Строителей.

На уличных торговцев стихийных рынков в Пензе составили протоколы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, профилактический рейд по пресечению несанкционированной торговли провели сотрудники администрации Октябрьского района совместно с представителями правоохранительных органов.

«На лиц, осуществляющих торговлю в неустановленном месте, должностными лицами района составлены протоколы по ст. 5.1.1 Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях», — сказали в администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что рейды, направленные на выявление фактов несанкционированной торговли, будут продолжены.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенцам расскажут об опасности самолечения антибиотиками Под Пензой возбуждено дело по факту взлома аккаунта в Instagram
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 17 детей Молодая жительница Пензы перечислила мошенникам четверть миллиона рублей
В Пензе мужчина лишился около 300 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже Владимир Громов назначен первым заместителем прокурора Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама