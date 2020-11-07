В центре Кузнецка установят живую ель и откроют зимний городок Общество

Кузнецк, 7 ноября 2020. PenzaNews. Живая ель будет установлена в преддверии новогодних праздников на центральной площади Кузнецка Пензенской области, где на 18 декабря намечено открытие зимнего городка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Старт новогодним мероприятиям будет дан 24 декабря. Главное условие, чтобы их перечень соответствовал эпидобстановке», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в творческом центре «Родина» привычных массовых гуляний у елки не будет.

«Театральные режиссеры пошли по пути организации квест-спектакля для групп не более 15 человек», — отметили в администрации Кузнецка.

В мэрии пояснили, что мероприятия для детей в период праздников и школьных каникул планируется преимущественно проводить на свежем воздухе.