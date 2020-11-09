Росстат обнародовал данные за сентябрь о числе умерших с коронавирусом в Пензенской области Общество

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные за сентябрь о числе умерших с коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

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При этом все летальные исходы Росстат разделил на две группы. В первую включены те, когда COVID-19 стал основной причиной кончины человека. Во вторую вошли случаи, когда причина смерти была отнесена к прочим важным состояниям.

Так, в сентябре коронавирус признан основной причиной смерти шестерых человек в Пензенской области.

Помимо этого, учтено еще 215 летальных случаев: в 37-ми COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений; в 178-ми — данная инфекция не являлась основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на ее приближение.

По информации Росстата, в апреле в Пензенской области было зарегистрировано восемь летальных исходов, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, и два случая, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям; в мае — 57 и 70 соответственно; в июне — 98 и 108; в июле — 22 и 84, в августе — 5 и 90.