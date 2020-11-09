Пензенские учреждения соцобслуживания получили средства индивидуальной защиты Общество

Пенза, 9 ноября 2020. PenzaNews. 74 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, приобретенных за счет средств резервного фонда президента России, поступило в стационарные учреждения социального обслуживания населения Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

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«Закупка и доставка масок, респираторов, перчаток, шапочек, защитных экранов и очков, дезинфицирующих средств, одноразовых и многоразовых защитных костюмов организована акционерным обществом «Корпорация «Росхимзащита» на основе соглашения, заключенного с министерством промышленности и торговли Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

Как отметил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан, сотрудники стационарных учреждений соцобслуживания в условиях сложной эпидобстановке, работая посменно, продолжают осуществлять уход за подопечными пожилыми гражданами и инвалидами.

«Дополнительно выделенные средства индивидуальной защиты и дезинфекции позволят усилить меры безопасности в подведомственных учреждениях», — подчеркнул он.