В Пензенской области с 12 ноября прием граждан в отдельных ИФНС будет только по записи Общество

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Прием граждан в отдельных инспекциях Федеральной налоговой службы по Пензенской области и на территориально-обособленных местах межрайонных ИФНС будет осуществляться исключительно по предварительной записи начиная с предстоящего четверга, 12 ноября, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

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Как сообщается на сайте ведомства, это касается ИФНС России по Железнодорожному, Октябрьскому, Ленинскому и Первомайскому районам Пензы, межрайонной ИФНС №3 в Бессоновке, а также ТОРМ на улице Ростовской в Пензе, на улице Охлопкова в Мокшане и на улице Советской в Городище.

Прием корреспонденции, которую налогоплательщики принесут на бумажных носителях лично, будет осуществляться через специальный бокс.