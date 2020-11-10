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В Пензенской области с 12 ноября прием граждан в отдельных ИФНС будет только по записи

16:55 | 10.11.2020 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Прием граждан в отдельных инспекциях Федеральной налоговой службы по Пензенской области и на территориально-обособленных местах межрайонных ИФНС будет осуществляться исключительно по предварительной записи начиная с предстоящего четверга, 12 ноября, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В Пензенской области с 12 ноября прием граждан в отдельных ИФНС будет только по записи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, это касается ИФНС России по Железнодорожному, Октябрьскому, Ленинскому и Первомайскому районам Пензы, межрайонной ИФНС №3 в Бессоновке, а также ТОРМ на улице Ростовской в Пензе, на улице Охлопкова в Мокшане и на улице Советской в Городище.

Прием корреспонденции, которую налогоплательщики принесут на бумажных носителях лично, будет осуществляться через специальный бокс.

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