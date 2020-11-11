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Пензенские поисковики отмечены на окружном слете

14:00 | 11.11.2020 | Общество

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Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Поискового движения России отмечено за работу со средствами массовой коммуникации на окружном конкурсе, итоги которого подведены в ходе слета «Никто не забыт», состоявшегося в режиме видеоконференции.

Пензенские поисковики отмечены на окружном слете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствующей номинации пензенское отделение заняло первое место.

Кроме того, ему присуждено второе место в номинации «Вместе», в которой оценивалась поддержка поискового движения со стороны негосударственных структур.

Помимо этого, командир отряда «Комбат» Вадим Матюшин стал третьим в номинации «Наставник», в которой при определении победителя анализировались объем и качество работы со школьниками и студентами, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

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