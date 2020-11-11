Пензенские поисковики отмечены на окружном слете Общество

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Поискового движения России отмечено за работу со средствами массовой коммуникации на окружном конкурсе, итоги которого подведены в ходе слета «Никто не забыт», состоявшегося в режиме видеоконференции.

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В соответствующей номинации пензенское отделение заняло первое место.

Кроме того, ему присуждено второе место в номинации «Вместе», в которой оценивалась поддержка поискового движения со стороны негосударственных структур.

Помимо этого, командир отряда «Комбат» Вадим Матюшин стал третьим в номинации «Наставник», в которой при определении победителя анализировались объем и качество работы со школьниками и студентами, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.