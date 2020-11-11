Николай Симонов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Общество

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии региона в режиме видеоконференции в среду, 11 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Он акцентировал внимание присутствующих на необходимости повышения эффективности профилактической работы с двумя проживающими в регионе гражданами, отбывшими наказание за террористическую и экстремистскую деятельность, а также с 49 родственниками лиц, выехавших в страны с повышенной террористической активностью и находящихся в розыске за совершение преступлений либо уже осужденных.

«Категории различные: родители осужденных, их братья и сестры, дети. К каждому из них нужен свой особый подход. Возможно, кто-то из них втайне разделяет экстремистскую идеологию своих родственников. Следовательно, это не может оставаться без нашего внимания», — отметил Николай Симонов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе совещания также обсуждались вопросы, связанные с социальной реабилитацией 10 детей, возвращенных в Пензенскую область из Ирака и Сирии.