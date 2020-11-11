В Пензе открыта фотовыставка «Монеты славы» Общество

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Фотовыставка Банка России «Монеты славы» начала работу в здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова на проспекте Строителей в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В экспозиции представлены снимки памятных монет, посвященных знаменательным спортивным событиям, ярким победам, рекордам и выдающимся отечественным атлетам. Чтобы посетители смогли узнать больше об истории спорта, на стендах наряду с фотографиями размещена дополнительная информация.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, монеты с изображением спортивных событий в стране впервые выпустили к московской Олимпиаде 1980 года, с тех пор это происходит регулярно.

«В настоящее время спорту посвящено порядка 200 монет», — сказали в учреждении.

В пресс-службе уточнили, что ознакомиться с фотовыставкой «Монеты славы» в пензенской областной библиотеке можно до 27 ноября.