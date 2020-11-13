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В Пензе на площади Ленина начат монтаж искусственной елки

17:18 | 13.11.2020 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Рабочие МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» начали собирать 25-метровую искусственную елку на площади имени В.И. Ленина.

В Пензе на площади Ленина начат монтаж искусственной елки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В отличие от предыдущих лет, в этом году ее было решено разместить ближе к улице Кирова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, украшения планируется обновить.

«Для этого будут приобретены шары золотого цвета диаметром от 8 до 25 см, 12-метровые светодиодные гирлянды и снежинки размером 45 на 38 см», — сказали в мэрии, уточнив, что завершить оформление намечено в первых числах декабря.

В пресс-службе добавили также, что на улице Московской — на участке от областного драматического театра имени А.В. Луначарского до торгово-развлекательного центра «Высшая лига» — в преддверии Нового года украшено 99 световых опор.

«Кроме того, на центральной площади Пензы появятся 20 световых конструкций в виде елочек, инсталляция «2021» и домик Деда Мороза», — отметили в городской администрации.

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