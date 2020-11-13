На «Сердобский машиностроительный завод» трудоустроены еще девять осужденных Общество

Сердобск, 13 ноября 2020. PenzaNews. Девять осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении №12, трудоустроены на «Сердобский машиностроительный завод» в ноябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

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«Таким образом, количество осужденных, работающих на заводе, достигло 40 человек. Они задействованы в изготовлении деталей и комплектующих, которые производятся на штамповочных прессах для автомобилестроительной отрасли», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что перед началом работы данные лица прошли необходимые инструктажи по технике безопасности, в том числе по противопожарной.

«Для организации трудового процесса созданы все необходимые материально-бытовые условия. Осужденные размещены в общежитии рядом с заводом, обеспечены спецодеждой. Питаются они в столовой, расположенной на территории предприятия», — уточнили в УФСИН.

По мнению заместителя начальника КП-12 Александра Чудайкина, формирование профессиональных навыков дает возможность осужденным после освобождения остаться работать на заводе на постоянной основе.

«В числе трудоустроенных на завод есть и те, кто выплачивает иски. Для них работа особенно важна», — отметил он.